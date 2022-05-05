روسيا: فنلندا والسويد ستتحولان إلى ساحة مواجهة مع الناتو حال انضمامهما للحلف

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن فنلندا والسويد، ستتحولان في حال انضمامهما إلى الناتو، إلى ساحة مواجهة بين الحلف وروسيا.



ونقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية عن تصريحات صحفية لزاخاروفا أنه "إذا انضمت فنلندا والسويد إلى التحالف، فسوف تتحولان إلى ساحة مواجهة بين الكتلة شمال الأطلسية وروسيا، مع كل العواقب المترتبة على ذلك، بما في ذلك (فقدان) علاقات حسن الجوار التي تم اختبارها على مر الزمن"، متسائلة: "هل هذا ما يريده شعبا السويد وفنلندا؟".



وبدأت فنلندا والسويد الحديث عن إمكانية التخلي عن حيادهما طويل الأمد والانضمام إلى الناتو على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، فيما أشار رئيس حلف الناتو، ينس ستولتنبيرغ، إلى أن الناتو سيكون سعيدا لرؤية فنلندا والسويد في صفوفه وسيتيح الفرصة لهما للانضمام بسرعة.