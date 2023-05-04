زيلينسكي يصل إلى هولندا في زيارة غير معلنة

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى هولندا في وقت متأخر من يوم الأربعاء في رحلة غير معلنة سابقا إلى البلاد.

وهبط زيلينسكي في مطار شيفول في أمستردام على متن طائرة حكومية هولندية قادمة من هلسنكي ثم توجه إلى لاهاي في موكب تحت حراسة مشددة من الشرطة، حسبما أظهر مقطع فيديو التقطته محطة (إن.أو.إس) التلفزيونية.

وأكد مشرعون هولنديون على تويتر أنه من المقرر عقد اجتماع مع زيلينسكي في لاهاي اليوم الخميس.

وذكرت وكالة الأنباء الهولندية (إيه.إن.بي) أن زيلينسكي سيجتمع أيضا مع رئيس الوزراء مارك روته ويلقي خطابا في لاهاي بعنوان "لا سلام بدون عدالة لأوكرانيا".

وتفيد تقارير أيضا بأنه من المقرر القيام بزيارة إلى المحكمة الجنائية الدولية. وبدأت المحكمة المدعومة من الأمم المتحدة تحقيقات في جرائم حرب محتملة ارتكبتها روسيا وأصدرت في مارس مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ولم يتم الإعلان عن زيارة زيلينسكي مسبقا وتمثل أول زيارة للرئيس الأوكراني إلى هولندا.

والتقى في وقت سابق مع قادة دول الشمال الأوروبي في قمة في فنلندا تعهدوا فيها بدعم الرئيس الأوكراني طالما كانت هناك حاجة لذلك.

وقدمت هولندا حتى الآن لأوكرانيا مساعدات عسكرية تبلغ نحو 2ر1 مليار يورو (32ر1 مليار دولار) لمساعدة البلاد في الدفاع عن نفسها ضد الغزو الروسي الشامل.