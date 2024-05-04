 تقرير:القوات الإسرائيلية تعتقل 3 من رعاة الأغنام الفلسطينيين جنوب الخليل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تقرير:القوات الإسرائيلية تعتقل 3 من رعاة الأغنام الفلسطينيين جنوب الخليل

د ب أ
نشر في: السبت 4 مايو 2024 - 11:37 ص | آخر تحديث: السبت 4 مايو 2024 - 11:37 ص

اعتقلت القوات الإسرائيلية، اليوم السبت ثلاثة من رعاة الأغنام الفلسطينيين في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية.
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية(وفا) اليوم، عن منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور قوله إن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة من رعاة الأغنام بمنطقه الشومرة القريبة من تجمع الزويدين ببادية يطا، بعد الاعتداء عليهم من قبل المستعمرين، ومطاردتهم في المراعي.
ووفق الوكالة: "اعتدى مستعمرون، الليلة الماضية، على مركبات المواطنين في منطقة قلقس، وحطموا مركبة لأحد المواطنين من عائلة الشواهين في بلدة يطا".

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