تنفيذ حكم القتل بحق سعودي أقدم على ارتكاب جرائم إرهابية

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأربعاء، تنفيذ حكم القتل حدًا بحق مواطِن في منطقة القصيم بوسط المملكة لارتكابه "جرائم إرهابية".

وقالت وزارة الداخلية السعودية، في بيان صحفي اليوم، إن "فيصل بن عوض بن تايه العنزي سعودي الجنسية أقدم على ارتكاب جرائم إرهابية تمثلت في الانضمام إلى تنظيم إرهابي خارجي، واستهداف رجال الأمن بهدف قتلهم، وقتل رجل أمن والإخلال بأمن المجتمع واستقراره".

ووفق البيان، "أسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه حُكم يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولأن ما أقدم عليه من الأفعال الجرمية المرتكبة ضرب من ضروب الحرابة والحكم عليه بحد الحرابة وأن تكون عقوبته القتل".

ويرتفع بهذا عدد الذين تم إعدامهم منذ بداية العام الحالي إلى 242 شخصا، بينهم 3 نساء.