ارتفاع حالات الإصابة بشلل الأطفال في باكستان إلى 23

أكد المختبر المرجعي الإقليمي للقضاء على شلل الأطفال في معهد الصحة الوطني في باكستان حالتين جديدتين للإصابة بفيروس شلل الأطفال البري، مما يرفع إجمالي عدد حالات الإصابة التي تم الإبلاغ عنها في باكستان هذا العام إلى 23.

وذكرت مصادر رسمية، أنه تم اكتشاف حالتي الإصابة الجديدتين في إقليم خيبر-باختونخوا الجنوبي، حالة واحدة في كل من منطقة تانك ومنطقة شمال وزيرستان، حسب صحيفة إكسبرس تريبيون الباكستانية اليوم الأربعاء.

والطفلان المصابان هما رضيعة، 16 شهرا، من منطقة تانك، وطفلة أخرى، عامان، من منطقة شمال وزيرستان.

وبحالتي الإصابة الجديدتين يشكل إقليم خيبر باختونخوا 15 من إجمالي 23 حالة إصابة تم الإبلاغ عنها في عام 2025.

وأوضح مسئولو الصحة مجددا أن شلل الأطفال مرض شديد العدوى وغير قابل للشفاء وغالبا ما يؤدي إلى شلل دائم لدى الأطفال.