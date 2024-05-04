مسئول ليبي يدعو إلى إلغاء حظر الطيران الليبي في الأجواء الأوروبية

حث المكلف بتسيير شئون ديوان وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية الطاهر الباعور، نظيره الدنماركي لارس لوكي جاسموسن على رفع الحظر على الطيران الليبي في الأجواء الأوروبية.

ونقلت بوابة أفريقيا الإخبارية اليوم السبت عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية، أن الطاهر الباعور حث نظيره جاسموسن على استئناف عمل السفارة الدنماركية من العاصمة طرابلس.

وأكد الجانبان، خلال اللقاء الذي عقد في ختام أعمال الدورة (21) لوزراء خارجية الدول الأفريقية ودول الشمال الأوروبي المنعقد في كوبنهاجن، على أهمية العلاقات الليبية مع الدول الاسكندنافية ومن بينها الدنمارك، حيث تم التطرق إلى سبل التعاون الاقتصادي بين البلدين، ودعوة الشركات الدنماركية المتخصصة في مجالات الطاقات المتجددة لدعم مشاريع التنمية في البلاد.