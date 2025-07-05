 تشكيل هجومي لريال مدريد أمام بروسيا دورتموند - بوابة الشروق
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تشكيل هجومي لريال مدريد أمام بروسيا دورتموند

محمد جلال
نشر في: السبت 5 يوليه 2025 - 9:58 م | آخر تحديث: السبت 5 يوليه 2025 - 9:58 م

تمسك تشابي ألونسو المدير الفني لريال مدريد، بفلسفته في تشكيل فريقه ضد بروسيا دوتموند، في كأس العالم للأندية.

ويلعب ريال مدريد ضد دورتموند في ربع نهائي كأس العالم للأندية، في البطولة المقامة في الولايات المتحدة.

ويجلس كيليان مبابي على مقاعد بدلاء ريال مدريد في ظل معاناته من الإصابة، ويقود الهجوم جونزالو جارسيا.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:

المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد – أنطونيو روديجير – دين هاسون – فيران جارسيا

الوسط: فيدي فالفيردي – تشواميني – أردا جولر

الهجوم: جود بيلينجهام – جونزالو جارسيا – فينيسيوس جونيور

وكان ريال مدريد تأهل لربع النهائي بعد الفوز على يوفنتوس الإيطالي بهدف جونزالو جارسيا.


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