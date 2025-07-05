السيسي يوجه بإغلاق مؤقت لأجزاء من الطريق الدائري الإقليمي لضمان سلامة المواطنين وتسريع الصيانة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بدراسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق الطريق الدائري الإقليمي في المناطق التي تشهد أعمال رفع الكفاءة والصيانة، مع وضع البدائل المناسبة والآمنة، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان إنجاز الأعمال في أسرع وقت.

كما وجه وزارة الداخلية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لفرض الانضباط والالتزام بالقانون على كافة الطرق، خاصة من حيث السرعة والحمولة، حفاظًا على أرواح وأموال المواطنين.

كان قد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بزيادة التعويضات في حادث طريق أشمون، والعمل على إزالة العوائق التي ينجم عنها الحوادث بشكل فوري.

كما وجه الرئيس السيسي، الحكومة بزيادة التعويضات بمبلغ 100 ألف جنيه لكل حالة وفاة، وبمبلغ 25 ألفًا لكل حالة إصابة، فوق المبالغ التي قررتها وزارتي العمل والتضامن بشأن الحادث.

ووجه الرئيس الحكومة بمتابعة صيانة وإصلاح الطرق بكل دقة، وخاصة الطريق الدائري الإقليمي، وسرعة الانتهاء منها، والتأكد من وجود الإرشادات في مناطق الإصلاح، وتعديل مسار الطريق بصورة واضحة.

وتضمنت التوجيهات العمل على إزالة العوائق التي ينجم عنها الحوادث على هذه الطرق بشكل فوري، بالإضافة إلى مراقبة السرعة عليها ،وفقا لبيان رئاسة الجمهورية، اليوم السبت.

وشهد الطريق الإقليمي حادثًا مأساويًا أمام قرية مؤنسة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، صباح الجمعة، إثر تصادم سيارة نقل وأخرى أجرة ميكروباص، مما أسفر مع مصرع 19 شخصًا وإصابة 3 آخرين بينهم 2 في حالة خطرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهم المتسبب في الحادث الذي أسفر عن وفاة 18 فتاة وقائد السيارة التي كانت تقل الضحايا.

ونقل المصابون، بعضهم في حالة حرجة، إلى عدد من مستشفيات الباجور، وقويسنا، وشبين الكوم التعليمي، وأشمون العام.