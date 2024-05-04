وزير الخارجية: المباركة بالصمت لما يحدث في غزة تتجاوز آثارها وتبعاتها أراضي فلسطين وساحة الإقليم

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ألقى سامح شكري وزير الخارجية، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، بيان مصر أمام الدورة الخامسة عشر لمؤتمر القمة الإسلامي.

وقال شكري في كلمته، اليوم السبت، إنه يجب التصدي الحازم للمعايير المزدوجة بشأن الأوضاع على الأراضي الفلسطينية.

وأضاف أن الالتزامات الدولية بما فيها قرارات محكمة العدل الدولية واجبة النفاذ في كل الحالات.

وأوضح أن قطاع غزة شهد ضرب عرض الحائط بكل المواثيق، بما يبرهن أن هناك من يرى أن القواعد القانونية تخص البعض وليس الجميع، وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا.

وأشار إلى أن غض الطرف والكيل بمكيالين هو الجمرة التي يُشعِل بها المتطرفون نار التعصب والإرهاب في مواجهة مفاهيم الحوار والتسامح.

ونوه بأن المباركة بالصمت لما يحدث في غزة تتجاوز آثارها وتبعاتها الأراضي الفلسطينية والساحة الإقليمية، وتكرّس لجُرح غائر في ضمائر المجتمعات، تتضح مظاهره لا في البلدان الإسلامية فقط وإنما في شتى بقاع العالم.