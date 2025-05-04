بعهد ساعات من استهداف صاروخ تابع للحوثيين في اليمن، لمطار بن جوريون في تل أبيب، فتحت السلطات الإسرائيلية تحقيق في الحادث كما علقت رحلات الطيران...إليكم التفاصيل الكاملة للحادث.

وفشل جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس، في اعتراض صاروخ أُطلقته جماعة الحوثي اليمنية استهدف مطار بن جوريون في تل أبيب ما أسفر عن عدد من الإصابات وأدى لتوقف مؤقت للرحلات الجوية في المطار، فيما توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الحوثييين بالانتقام قائلا "من يضربنا سنضربه سبعة أضعاف".

وأفاد الإعلام الإسرائيلي، اليوم الأحد بأن قيادة منظومات الدفاع الجوي في الجيش الإسرائيلي فتحت تحقيقا عقب سقوط صاروخ يمني بمطار بن جوريون، في قالت جماعة أنصار الله (الحوثيون) إنها نفذت عملية عسكرية استهدفت المطار

وكان جيس الاحتلال قد أعلن في بيان مقتضب على منصة "إكس": "تم رصد سقوط صاروخ في منطقة مطار بن جوريون، والحادث قيد التحقيق"، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وأوضح البيان أن سقوط الصاروخ جاء بعد تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق بإسرائيل، وبعد عدة محاولات لاعتراض الصاروخ الذي جرى إطلاقه من اليمن.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مصدر عسكري قوله إن منظومتي ثاد الأمريكية وحيتس الإسرائيلية حاولتا اعتراض الصاروخ اليمني لكنهما فشلتا، في وقت توجه ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ.

كما أوضحت القناة الـ12 الإسرائيلية أن الصاروخ اليمني تجاوز 4 طبقات للدفاع الجوي وسقط في قلب المطار، وأسفر عن حفرة بعمق 25 مترا، مشيرة إلى أن الرأس الحربي للصاروخ "كان كبيرا للغاية، مما تسبب في موجة انفجارات هائلة".

من جهته، أكد الإسعاف الإسرائيلي أنه قدّم العلاج لـ8 مصابين بسبب سقوط الصاروخ اليمني في مطار بن جوريون، جروح أحدهم متوسطة.

**إلغاء رحلات

وقد وجهت الشرطة الإسرائيلية بمنع التوجه إلى مطار بن جوريون، في حين أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بوقف الرحلات القادمة والمغادرة.

كما نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن رئيس لجنة موظفي هيئة الطيران المدني قوله إن هناك مصابا جراء سقوط الصاروخ بالقرب من مبنى الركاب رقم 3، في حين وثقت منصات مشاهد قالت إنها للحظة سقوط الصاروخ.

ونقلت القناة الـ12 عن مصادر إن شركات الطيران السويسرية والنمساوية والأسترالية والأوروبية أعلنت إلغاء الرحلات الجوية إلى إسرائيل، مشيرة إلى أن شركة لوفتهانزا الألمانية علقت رحلاتها الجوية إلى تل أبيب اليوم.

**إلغاء اجتماع الوزراء

وفي حين قال إعلام إسرائيلي إن القيادة الأمنية قلقة للغاية من الإخفاق في صد الصاروخ اليمني الذي استهدف مطار بن جوريون أفاد موقع والا بإلغاء اجتماع مجلس الوزراء الأمني بسبب إطلاق الصاروخ من اليمن.

كما أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت نقلا عن مصادر بإرجاء اجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغر إلى الساعة السابعة مساء اليوم الأحد، في حين قالت صحيفة معاريف إن نتنياهو يعقد مشاورات أمنية بعد فشل اعتراض الصاروخ من اليمن.

وأضافت "معاريف" أن نتنياهو سيبحث خلال المشاورات الأمنية تحديث سياسة الرد الإسرائيلي على إطلاق الصواريخ من اليمن.

**تأكيد الحوثيين

بدورها، قالت جماعة أنصار الله (الحوثيون) لاحقا إنها نفذت عملية عسكرية استهدفت مطار بن جوريون في منطقة يافا المحتلة.

وقال الناطق العسكري باسم الجماعة يحيى سريع إن العملية استهدفت مطار بن جوريون بصاروخ باليستي فرط صوتي أصاب هدفه بنجاح.

وأكد سريع "فشل منظومات الدفاع الأميركية والإسرائيلية في اعتراض الصاروخ على مطار بن جوريون، محذرا شركات الطيران العالمية من التوجه إلى المطار "لأنه غير آمن".

وأضاف الناطق العسكري باسم أنصار الله "سنواصل مواجهة العدوان الأمريكي ونصرة الشعب الفلسطيني مهما كانت التداعيات".

وسبق أن أعلن الحوثيون سابقا استهداف مطار بن جوريون الإسرائيلي مرات عدة، إحداها بصاروخ قالت إنه باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين 2″، مشيرة إلى أنها "حققت نجاحا وأدت إلى توقف حركة الملاحة الجوية في المطار".

**كاتس يهدد

وتعليقا على سقوط الصاروخ اليمني، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن "من يضربنا سنضربه 7 أضعاف"، وفق ما نقلته القناة الـ12 الإسرائيلية.

بدوره، قال بيني غانتس العضو السابق في مجلس الحرب زعيم حزب "معسكر الدولة" الإسرائيلي المعارض إن "إيران هي التي تطلق الصواريخ الباليستية على إسرائيل، وعليها أن تتحمل مسؤوليتها".

وأضاف جانتس أن "إطلاق الصواريخ على دولة إسرائيل يجب أن يؤدي إلى رد قاس في طهران"، وفق قوله.

كما قالت مصادر أمنية إسرائيلية أن "إسرائيل سترد بقوة على استهداف مطار بن جوريون"، ونقلت هيئة البث عن مسؤول إسرائيلي قوله "بعد الاستهداف الذي طال مطار بن جوريون لا نعتبر أنفسنا مقيدين بأي قيد".

وكانت إسرائيل شنت غارات بعشرات الطائرات على ميناء ومطار الحديدة غربي اليمن أواخر سبتمبر العام الماضي، في حين قال جيش الاحتلال إنه قصف أهدافا لجماعة الحوثي "ردا على مئات الهجمات التي نُفذت ضد إسرائيل في الأشهر القليلة الماضية".