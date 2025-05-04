الخطوط الجوية الهندية تعلق رحلاتها إلى تل أبيب حتى 6 مايو

علّقت الخطوط الجوية الهندية رحلاتها إلى تل أبيب حتى 6 مايو، وذلك عقب الهجوم الصاروخي الذي شنّه الحوثيون على مطار بن جوريون صباح اليوم.

وأفادت الشركة في بيان، نقلته وسائل إعلام هندية، مساء الأحد، بأنه تم تحويل رحلة كانت متجهة من مدينة دلهي نحو تل أبيب إلى أبوظبي بعد الحادث.

وأوضحت الشركة أن هذا القرار اتُخذ لضمان سلامة الركاب والموظفين، مؤكدة أنه سيتم منح حاملي التذاكر إعفاءً من الرسوم أو خيارًا لإعادة جدولة رحلاتهم.

وأضافت في بيانها: «تم تحويل رحلة طيران الهند AI139 المتجهة من دلهي إلى تل أبيب، بتاريخ 4 مايو 2025، إلى أبوظبي بعد حادث في مطار بن جوريون صباح اليوم. هبطت الرحلة بشكل طبيعي في أبوظبي، وستعود قريبًا إلى دلهي».

واستطردت: «بناءً على ذلك، ستبقى رحلاتنا من وإلى تل أبيب معلقةً فورًا حتى 6 مايو 2025، لضمان سلامة عملائنا وموظفينا، ويعمل موظفونا على الأرض على مساعدة العملاء ومساعدتهم في إيجاد حلول بديلة».

وفي وقت سابق، أعلنت مجموعة لوفتهانزا الألمانية، تعليق رحلاتها الجوية من وإلى تل أبيب حتى يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 6 مايو.

ونقلت صحيفة «يديعوت أحرنوت»، اليوم الأحد، عن متحدث باسم المجموعة قوله: «قررنا تعليق الرحلات الجوية من وإلى تل أبيب حتى 6 مايو، بسبب الوضع الحالي».

من جانبها، جددت جماعة الحوثي تحذيرها لكل شركات الطيران العالمية من مواصلة رحلاتها إلى مطار بن جوريون، كونه أصبح غير آمن لحركة الملاحة.