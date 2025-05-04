جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترض طائرة مسيرة أطلقت من جهة الشرق

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أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، اعتراض طائرة مسيرة كانت تقترب من المجال الجوي الإسرائيلي من جهة الشرق.

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي: "اعترض سلاح الجو قبل قليل مسيرة أطلقت من جهة الشرق"، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.