واشنطن تنفي تعليق تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا

نفت الخارجية الأمريكية تعليق توريدات الأسلحة لأوكرانيا، موضحة أن التوقف الأخير لتوريدات الذخيرة يمثل حالة استثنائية.



وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية تامي بروس خلال مؤتمر صحفي لها، يوم الأربعاء: "نحن لم نعلق تقديم الأسلحة لأوكرانيا، هذا جانب منفرد ووضع منفرد وحالة منفردة، قد تم تغييرها".



وتابعت: "كما سمعتم من وزارة الدفاع، فإن هناك العديد من الخيارات الثابتة الأخرى والجهود المتعلقة بالوضع الخاص بالأسلحة لأوكرانيا".

وحولت المتحدثة الأسئلة بهذا الصدد إلى وزارة الدفاع، وجددت التأكيد بأن "هذا ليس وقف المساعدات لأوكرانيا أو وقف توريد الأسلحة، وهذه حالة مفردة ووضع منفرد وسنناقش ماذا سيحدث في المستقبل".

وأكدت المتحدثة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم "إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا من خلال إيجاد حل تفاوضي، سيبدأ من وقف فوري لإطلاق النار".

ويأتي ذلك بعد أن أعلن البنتاغون عن تعليق تقديم بعض أنواع الذخائر لأوكرانيا. وأشارت التقارير الإعلامية إلى أن سبب هذا القرار كان نقص تلك الذخيرة في المخزونات الأمريكية.