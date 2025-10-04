مدرب تشيلي: الخسارة أمام مصر «مريرة» رغم التأهل

تأهل منتخب تشيلي تحت 20 عامًا إلى ثمن نهائي كأس العالم للشباب بطريقة درامية، رغم خسارته أمام مصر بنتيجة 2-1 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، وحسمت تشيلي بطاقة العبور كثاني المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، مستفيدة من قاعدة الانضباط (عدد البطاقات)، بعد أن كاد الهدف المصري القاتل في الدقيقة 95 يطيح بآمالها.

المدرب نيكولاس كوردوفا أبدى أسفه على الطريقة التي انتهت بها المباراة، مؤكدًا أن فريقه ما زال يعاني من غياب الفاعلية الهجومية، وقال عقب اللقاء: «مؤسف ما حدث في النهاية، قدمنا مباراة جيدة، لكن الخسارة في اللحظة الأخيرة جعلت الطعم مريرًا».

وكانت تشيلي قد تقدمت أولاً عبر نيكولاس كاركامو في الشوط الأول، قبل أن تعجز عن الحفاظ على النتيجة، وأضاف كوردوفا: «افتقدنا مرة أخرى للمسة الأخيرة، لم نستغل الفرص، والخصم عرف كيف يستفيد من لحظاته».

كما أشار إلى إحباط لاعبيه رغم الأداء الجيد، قائلاً: «دائمًا أتحمل المسؤولية. أشعر بالأسف تجاه اللاعبين، والآن علينا التركيز على ما هو قادم».

ومن المقرر أن يلتقي منتخب تشيلي في دور الـ16 بمدينة فالبارايسو مع وصيف المجموعة الثالثة، التي تضم البرازيل والمكسيك وإسبانيا.

وختم كوردوفا تصريحاته: «مرة أخرى عانينا من قلة الحسم أمام المرمى. هذه هي الحقيقة، لكننا سنستعد بقوة لما هو قادم».