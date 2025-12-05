محكمة الاستئناف الفرنسية تكشف عن طلب السفير الأمريكي كوشنر للقاء ساركوزي في السجن

قالت محكمة الاستئناف في باريس إن تشارلز كوشنر سفير الولايات المتحدة في فرنسا طلب الإذن بزيارة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في السجن خلال فترة سجنه القصيرة الأحدث، مضيفة أنها وافقت على الزيارة.

وذكر مصدر مقرب من ساركوزي، أن اللقاء لم يتم، على الرغم من أن كوشنر وساركوزي التقيا بالفعل خارج السجن.

وأفاد متحدث باسم وزارة الخارجية بأن كوشنر "أراد زيارة الرئيس السابق ساركوزي من منطلق التعاطف الشخصي والاحترام لساركوزي باعتباره رئيس دولة فرنسية سابق وشخصاً كان صديقاً جيداً للولايات المتحدة"، بحسب وكالة رويترز للانباء.

وأفرج عن ساركوزي، المحافظ الذي تولى الرئاسة من عام 2007 إلى عام 2012، من فترة سجن لمدة 3 أسابيع الشهر الماضي في الوقت الذي يطعن فيه على إدانته بالتآمر لجمع أموال من ليبيا. ونفى مراراً ارتكابه أي مخالفات.

وأثار كوشنر، الذي تزوج ابنه جاريد من ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إيفانكا، ضجة منذ وصوله إلى باريس كسفير في وقت سابق من هذا العام. وقد قضى هو نفسه حكماً بالسجن في الولايات المتحدة بتهمة تقديم مساهمات غير قانونية في حملات انتخابية والتهرب الضريبي، من بين تهم أخرى. وحصل على عفو رئاسي من ترمب في عام 2020.

ورفض المصدر المقرب من ساركوزي الإدلاء بمزيد من المعلومات حول هذه المسألة، باستثناء القول إن الرئيس الأسبق يخطط للكتابة عن هذه الواقعة في كتابه القادم "يوميات سجين" المقرر صدوره الأسبوع المقبل.

واتهم مسؤولون أميركيون كبار، ومنهم ترمب، المحاكم الفرنسية بمعاملة السياسيين المحافظين بشكل غير عادل، سعيا للحد من دعمهم وإبعادهم عن السلطة.

وعندما أدانت محكمة زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان بتهمة الاختلاس في وقت سابق من هذا العام، ومنعتها من الترشح في انتخابات عام 2027، قال ترمب إنها ضحية "حرب قانونية".

وفي أغسطس الماضي، جرى استدعاء كوشنر إلى وزارة الخارجية الفرنسية بعد أن كتب خطاباً مفتوحاً إلى الرئيس إيمانويل ماكرون يقول فيه إن فرنسا فشلت في القيام بما يكفي لوقف العنف المعادي للسامية.