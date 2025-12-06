سنتكوم: قوات الأمن السورية تعترض شحنات أسلحة كانت في طريقها إلى حزب الله

قالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم، اليوم الجمعة، إن قوات الأمن السورية تمكنت من اعتراض عدة شحنات أسلحة كانت في طريقها إلى جماعة حزب الله اللبناني.

وأضافت في منشور على منصة "إكس":" لدى الولايات المتحدة وشركائنا الإقليميين مصلحة مشتركة في ضمان نزع سلاح حزب الله اللبناني، وفي الحفاظ على السلام والاستقرار في مختلف أنحاء الشرق الأوسط".

من جهة أخرى، استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة وفداً من سفراء الدول الـ15 الأعضاء وممثليها في مجلس الأمن الدولي، وجرى عرض موجز عن الوضع العام والتطورات وكيفية تثبيت الاستقرار في لبنان، إضافة إلى مهمات المؤسسة العسكرية، والعمل المستمر من قبل الجيش على تطبيق المرحلة الأولى من خطته في قطاع جنوب الليطاني ضمن الجدول المحدد لها، كما تناول البحث مرحلة ما بعد "اليونيفيل"، بحسب موقع الشرق الإخباري.

اجتماع النافورة

وفي أكتوبر، ذكرت القيادة المركزية الأمريكية "سينتكوم"، في بيان، أن الاجتماع الذي عقد في الناقورة بجنوب لبنان، ناقش عمليات نزع السلاح المستمرة التي يقوم بها الجيش اللبناني، مشيرة إلى أن الجيش اللبناني نجح في إزالة ما يقرب من 10 آلاف قذيفة صاروخية، وحوالي 400 صاروخ، وأكثر من 205 آلاف قطعة ذخيرة غير منفجرة خلال العام الماضي.

وقال قائد القيادة المركزية الأميركية براد كوبر: "يواصل شركاؤنا اللبنانيون قيادة الجهود الرامية إلى ضمان نجاح عملية نزع سلاح حزب الله"، مضيفاً: "نحن ملتزمون بدعم جهود الجيش اللبناني الذي يعمل بلا كلل لتعزيز الأمن الإقليمي".

رسالة تحذيرية

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، الأحد، أن إسرائيل نقلت إلى الحكومة اللبنانية، عبر الإدارة الأميركية "رسالة تحذيرية" مفادها أنها "ستوسع نطاق عملياتها العسكرية داخل الأراضي اللبنانية في حال لم يتخذ الجيش اللبناني خطوات فعّالة لنزع سلاح حزب الله أو الحد من نشاطه".

وذكرت الهيئة، أن إسرائيل أكدت في رسالتها أنها "مستعدة لتوسيع دائرة الهجمات لتشمل مناطق كانت قد امتنعت عن استهدافها خلال الفترة الماضية، استجابة لطلب من الإدارة الأميركية".

وأشارت الهيئة إلى أن "إسرائيل كانت تدرس تحديد مهلة زمنية للحكومة اللبنانية، إلا أنها تنتظر حالياً قراراً أميركياً بهذا الشأن".

ويتعرض لبنان لضغوط متزايدة من إسرائيل والولايات المتحدة لنزع سلاح حزب الله والجماعات المسلحة الأخرى بسرعة أكبر.