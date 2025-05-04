الغرف السياحية: نثمن إجراءات المملكة الجديدة للحفاظ على سلامة الحجاج

ثمن عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية الدكتور وائل زغير، اليوم الأحد، الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية مؤخرا للمحافظة على سلامة حجاج بيت الله الحرام، وأداء فريضة الحج بأمن وطمأنينة.

وقال عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية - في مقابلة خاصة مع قناة (صدى البلد) الفضائية - إن "المملكة العربية السعودية اتخذت خطوات جادة في إطار الاستعدادات لموسم الحج 2025، بهدف المحافظة على سلامة الحجاج وأمن ضيوف الرحمن، بموجبها يتم منع دخول مكة المكرمة من بداية شهر ذي القعدة أو البقاء فيها لحاملي جميع أنواع التأشيرات السياحية التي تخالف تأشيرة الحج الرسمية".

وأضاف أن حصة مصر من تأشيرات الحج لهذا العام تبلغ 78 ألفا و500 تأشيرة، مقسمة بين 3 جهات "السياحة والداخلية والتضامن"، لافتا إلى أن حصة وزارة السياحة والآثار وحدها تبلغ نحو 36 ألف تأشيرة.

وشدد عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية على أن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة هذا العام لضمان سلامة وراحة ضيوف الرحمن أثناء أداء موسم الحج؛ منها التعاقد على مساحات أكبر في مشعر منى لمنع التكدس أثناء أداء شعائر الحج في يوم التروية ويوم عيد الأضحى المبارك.

وأشار إلى الجهود السعودية التي تبذل لبناء عمائر سكنية في مشعر منى لراحة الحجاج واستيعاب أعداد كبيرة من ضيوف الرحمن بدلا من الإقامة داخل الخيام، داعيا المواطنين إلى ضرورة التعامل مع الجهات والشركات المرخصة والمسجلة على بوابة الحج السياحي لتفادي التعرض للنصب والاحتيال.

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أكدت أن هذه الخطوة تأتي لضمان انسيابية موسم الحج والحفاظ على سلامة الحجاج وتوفير أقصى درجات التنظيم والأمان خلال أداء المناسك، داعية الجميع إلى الالتزام بالتعليمات.