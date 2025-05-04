أونروا: الوضع الإنساني في غزة يفوق التصور

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة يفوق التصور.

وأضافت "أونروا" في تصريح عبر منصة "إكس"، يوم الأحد، أنه مع دخول الحصار الشامل على غزة أسبوعه التاسع، لا بد من تضافر الجهود الدولية لمنع هذه الكارثة الإنسانية من الوصول إلى مستوى غير مسبوق.

وجددت المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار.

والجمعة، حذر مفوض عام "أونروا" فيليب لازاريني في منشور على "إكس"، من أن الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة "سيقتل بصمت" مزيدا من الأطفال والنساء يوميًا، إلى جانب من يُقتلون جراء القصف.

ومنذ 2 من مارس الماضي، أغلق الاحتلال معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية هناك.