أعرب كلاوديو خيرالديز، مدرب سيلتا فيجو، عن أسفه لأن فريقه بذل مجهودا كبيرا لكنه خسر في النهاية في سانتياجو برنابيو، بعد أن قاتل حتى الرمق الأخير في مباراة ضد ريال مدريد، كان فيها متأخرا بثلاثة أهداف في الشوط الثاني، وانتهت بنتيجة 3-2.

وقال في مؤتمر صحفي: "لقد متنا على الشاطئ، حدث لنا ذلك عدة مرات هذا الموسم في هذا النوع من السيناريوهات. نحن نبني شيئا جميلا جدا. كلما لم أفز، أندم على أشياء، لكنني فخور بما فعلناه، وكيف خططنا للمباراة".

وواصل: "من الرائع قلب تأخر 2-0 في الكأس واليوم قلب تأخر 3-0 تقريبا. لكن الفريق تعافى وكل من يشعر بانتمائه لسيلتا يجب أن يشعر بالفخر بما فعلوه، وبجعل الهزيمة صعبة المنال".

وأضاف: "لم نستسلم أبدا. لا يمكننا ذلك. حدث ذلك مرات عديدة هذا العام. الفريق يعرف أنه يجب أن يركز على كرة القدم. هدف التقدم 1-0 كان بمثابة ضربة قوية لأنه جاء في أول فرصة لهم".

وأكمل: "سنلعب في جميع السيناريوهات بنفس الطريقة. يجب أن تكون لدينا طريقتنا في اللعب محفورة في أذهاننا، لأنها شيء يجعلنا نشعر بالراحة".

وقال: "بدأنا هذه الجولة وقد ضمنا البقاء حسابيا، وهو الهدف. سنستمتع بالمباريات الأربع المتبقية، مهما حدث. يجب على كل من يشاهدنا أن يقدر الموسم ويمنحه علامة امتياز، لأن الهدف الرئيسي قد تحقق".

وختم: "الآن علينا أن نقاتل بكل شيء لنحتل أعلى مركز ممكن. فريقنا يمكنه الفوز على أي منافس، ويمكن لأي فريق أن يفوز علينا إذا لم نكن منضبطين في بعض جوانب اللعب".