محافظ الوادي الجديد تبحث مع مسؤولي «طاقة غاز» التوسع في مراكز المحافظة

أكدت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، أنه تم عقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع إمداد مدينة الخارجة بالغاز الطبيعي، وذلك بحضور المهندس طارق الهواري، العضو المنتدب لشركة «طاقة غاز»، والوفد المرافق، والمهندسة إيمان حسين، وكيل مديرية الإسكان بالمحافظة ومسؤولة المشروع، وعدد من القيادات التنفيذية، وذلك في إطار جهود المحافظة لتعزيز خدمات البنية التحتية وتحقيق الاستدامة.

وأوضحت المحافظ أنه تم استعراض الإجراءات الجارية لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، ومناقشة الجدول الزمني المتوقع للانتهاء منها، إلى جانب عرض خطة الشركة للتوسعات المستقبلية في تقديم خدمات الغاز الطبيعي بمختلف مراكز المحافظة.

وأشارت إلى أن تطبيق المشروع بالمحافظة يُعد نقلة نوعية تدعم جهود الدولة في التحول إلى مصادر طاقة نظيفة وآمنة، موجهة بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية بالمرحلة الثانية، والتوسع في التعاقدات لتوصيل الغاز الطبيعي لمختلف الأنشطة التجارية، مثل المخابز البلدية والمطاعم ووحدات التصنيع بالمنطقة الصناعية، بالإضافة إلى توصيل الخدمة لجامعة الوادي الجديد بالتنسيق مع إدارة الجامعة.

وشددت على أهمية إعداد وتنفيذ خطة إعلامية متكاملة لرفع الوعي بإجراءات التعاقد وخطوات توصيل الغاز الطبيعي، بما يسهم في زيادة معدلات الإقبال وتحقيق الاستفادة القصوى من المشروع.