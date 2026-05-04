 أشرف نصار: أسامة فيصل حصل على تأشيرة أمريكا استعدادا للمشاركة في المونديال
أشرف نصار: أسامة فيصل حصل على تأشيرة أمريكا استعدادا للمشاركة في المونديال

محمد ثابت
نشر في: الإثنين 4 مايو 2026 - 6:24 م | آخر تحديث: الإثنين 4 مايو 2026 - 6:24 م

أكد أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، أن أسامة فيصل، مهاجم الفريق، حصل على تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية من أجل المشاركة في كأس العالم.

وقال نصار في تصريحات إذاعية:" تم طلب تأشيرة أمريكا لأسامة فيصل، وهو اللاعب الوحيد من البنك الأهلي، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم".

وأضاف:" أسامة فيصل يضع تركيزه على المباريات المتبقية مع البنك الأهلي، من أجل تحقيق حلم التواجد مع منتخب مصر في كأس العالم".

وأتم:" لا توجد أي عروض رسمية أو ودية لأسامة فيصل، وليس هذا الوقت المناسب للحديث عن مفاوضات، وننتظر لنهاية الموسم".


