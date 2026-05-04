أشرف نصار: أسامة فيصل حصل على تأشيرة أمريكا استعدادا للمشاركة في المونديال

أكد أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، أن أسامة فيصل، مهاجم الفريق، حصل على تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية من أجل المشاركة في كأس العالم.

وقال نصار في تصريحات إذاعية:" تم طلب تأشيرة أمريكا لأسامة فيصل، وهو اللاعب الوحيد من البنك الأهلي، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم".

وأضاف:" أسامة فيصل يضع تركيزه على المباريات المتبقية مع البنك الأهلي، من أجل تحقيق حلم التواجد مع منتخب مصر في كأس العالم".

وأتم:" لا توجد أي عروض رسمية أو ودية لأسامة فيصل، وليس هذا الوقت المناسب للحديث عن مفاوضات، وننتظر لنهاية الموسم".