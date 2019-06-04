طارق العشري : سعداء بالبقاء في الممتاز والحرس كان يستطيع الفوز

أكد طارق العشري المدير الفني لفريق حرس الحدود، أن فريقه حقق المطلوب من مواجهة الزمالك والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، وذلك بالبقاء في الدوري الممتاز.

ووصل حرس الحدود إلى النقطة 38 في المركز الـ13 ضامنًا البقاء في الدوري الممتاز، بعدما خاض أخر مباراة له اليوم أمام الزمالك، والتي كانت مؤجلة من الأسبوع 30 من المسابقة.

وقال العشري في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: "الفرحة حلوة بعد بقاء حرس الحدود في الممتاز، هذا الذي كان يهمني من المباراة، على الرغم من أننا كنا نستطيع تحقيق الفوز إذا استغل اللاعبون الفرص الضائعه".

وأضاف: "فرص بقاء حرس الحدود في الممتاز كانت ضعيفة للغاية، وكانت الأضعف من بين جميع منافسيه خصوصًا ان المباراة الأخيرة كانت أمام الزمالك، ارتقينا في جدول الترتيب خطوة بخطوة، وحققنا المطلوب في البقاء".

وتابع المدير الفني للحرس حديثه قائلًا: " اتمنى النادي يستثمر ما حدث بنهاية الموسم الحالي خلال الموسم الجديد، وترتيب الاوراق بشكل مختلف لعدم الوقوع في نفس المشكلة باللعب على عدم الهبوط وليس تحقيق مركز متقدم".

وعن بقاءه مع الفريق خلال الموسم الجديد، اكد ان هناك جلسة ستجمعه مع مسئولي حرس الحدود لترتيب الأوراق، وقال: "لقد خضت اسوء عامين لي في مجال التدريب، لذلك ساعمل مع الادارة على تدعيم الفريق بلاعبين مميزين ليعود لمكانته الطبيعية بحصد البطولات".