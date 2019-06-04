«الصحة» تتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات العيد

تابعت وزارة الصحة -صباح اليوم- هيئة الإسعاف؛ للوقوف على مدى جاهزية فرق الإسعاف الطبية، وذلك ضمن خطة التأمين الطبي الشامل استعدادا لعيد الفطر المبارك.

كما تفقدت غرفة العمليات المركزية والتي تضم أقاليم "الجيزة، والقليوبية، والقاهرة"، مشيرة إلى الاطلاع على خطوات سير البلاغ منذ تلقيه وحتى وصول سيارة الإسعاف للمواطن طالب الخدمة، حيث وجهت بالاستعانة بالمتخصصين في تكنولوجيا المعلومات من أجل تطوير النظام؛ بهدف تقليل زمن الاستجابة.

كما وجهت باستغلال الخبرات المكتسبة من مبادرة "100 مليون صحة" من حيث الميكنة، والتي استطاعت ربط جميع أنحاء الجمهورية في نظام تكنولوجي واحد مميكن متطور، مشددةً على ضرورة استخدام أفضل التقنيات الحديثة، حتى يعمل النظام على تحويل البلاغ بشكل تلقائي لأقرب سيارة إسعاف.

وتم تفقُد أحد لنشات الإسعاف النهري، وراجعت مخزون وأصناف الأدوية والمستلزمات الطبية المستخدمة، والمطالبة بعمل جدول يومي لكتابة أعداد الأدوية المستخدمة والمستلزمات الموجودة لتعويض أي نقص أولاً بأول بالتزامن مع تغيير "شيفتات" العمل.

وكُلف الدكتور أحمد السبكي مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة، بتوفير التدريب اللازم لعدد من المسعفين على مكافحة العدوى، على أن يقوموا بتدريب زملائهم فيما بعد، لنقل الخبرات في هذا المجال.