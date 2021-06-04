 بوريس جونسون يتلقى الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لكوفيد-19 - بوابة الشروق
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بوريس جونسون يتلقى الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لكوفيد-19

بوريس جونسون
بوريس جونسون
د ب أ
نشر في: الجمعة 4 يونيو 2021 - 3:03 ص | آخر تحديث: الجمعة 4 يونيو 2021 - 3:03 ص

تلقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون جرعته الثانية من لقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19.

وذكرت وكالة بي إيه ميديا البريطانية أن جونسون حصل على الجرعة الثانية مساء الخميس في معهد فرانسيس كريك بوسط لندن.

وجاءت الجرعة الثانية بعد 11 أسبوعًا من تلقيه الجرعة الأولى في 19 مارس.

وأمضى رئيس الوزراء في ربيع العام الماضي عدة أيام في العناية المركزة في مستشفى سانت توماس بعد إصابته بكوفيد-19.

وتشير أحدث الإحصائيات إلى أن نصف البالغين في بريطانيا تلقوا جرعتين من اللقاح.

ويأتي هذا الانجاز بعد يوم من إعلان الحكومة أن ثلاثة أرباع البالغين في بريطانيا حصلوا على جرعتهم الأولى من اللقاح.

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