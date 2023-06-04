مظاهرة ضخمة في وارسو مناهضة للحزب الحاكم قبل الانتخابات

تظاهر عشرات الآلاف من المحتجين البولنديين ضد حزب القانون والعدالة المحافظ القومي الحاكم، في وسط العاصمة وارسو، اليوم الأحد استجابة لدعوة أطلقها رئيس الوزراء السابق دونالد توسك.

وحمل المتظاهرون لوحات كُتب عليها "أوروبا، نعتذر لكم عن حزب القانون والعدالة" و"حزب القانون والعدالة في المبولة".

وكان من بين المتظاهرين، الحائز على جائزة نوبل، الرئيس السابق لنقابة التضامن، ليخ فاونسا.

وحظيت دعوة توسك، زعيم حزب المنصة المدنية المحافظ الليبرالي، بدعم من أحزاب المعارضة الأخرى.

وجاءت المسيرة إحياء لليوم الذي جرت فيه أول انتخابات حرة بشكل جزئي، في الرابع من يونيو عام 1989، حيث اعتُبرت أنها انتصار للحركة الموالية للديمقراطية والتضامن، ووضع نهاية للحكم الشيوعي.

وقال توسك للجماهير : "نحن هنا اليوم، لذا يمكن لكل البولنديين، وكل أوروبا، والعالم بأسره، أن يروا مدى قوتنا، وكم عددنا الجاهز للنضال من أجل الحرية والديمقراطية، كما كان في الثلاثين والأربعين عاما الماضية".

ومن المتوقع أن تجرى الانتخابات البرلمانية في الخريف المقبل.