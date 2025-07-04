 أوتشا: 740 هجوما للمستوطنين في الضفة خلال 6 أشهر.. و340 مصابا فلسطينيا - بوابة الشروق
الجمعة 4 يوليه 2025 5:18 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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أوتشا: 740 هجوما للمستوطنين في الضفة خلال 6 أشهر.. و340 مصابا فلسطينيا

وكالات
نشر في: الجمعة 4 يوليه 2025 - 4:19 م | آخر تحديث: الجمعة 4 يوليه 2025 - 4:19 م

قال مكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية (أوتشا)، اليوم الجمعة، إن تصاعد عنف المستوطنين بالضفة يفاقم تهجير الفلسطينيين ويقيد وصولهم للموارد.

وأضاف "أوتشا" أن المستوطنين شنوا نحو 740 هجوما في النصف الأول من هذا العام، مؤكدا أن هجمات المستوطنين في الضفة أسفرت عن إصابة 340 فلسطينيا وأضرار واسعة، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

ويأتي ذلك فيما واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٠٩ لعودة الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية، ارتقى اكثر من ١١٥ شهيدا منذ فجر الخميس، في مختلف مناطق القطاع.

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