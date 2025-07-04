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قال مكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية (أوتشا)، اليوم الجمعة، إن تصاعد عنف المستوطنين بالضفة يفاقم تهجير الفلسطينيين ويقيد وصولهم للموارد.

وأضاف "أوتشا" أن المستوطنين شنوا نحو 740 هجوما في النصف الأول من هذا العام، مؤكدا أن هجمات المستوطنين في الضفة أسفرت عن إصابة 340 فلسطينيا وأضرار واسعة، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

ويأتي ذلك فيما واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٠٩ لعودة الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية، ارتقى اكثر من ١١٥ شهيدا منذ فجر الخميس، في مختلف مناطق القطاع.