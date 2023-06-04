محافظ الشرقية يشهد اصطفاف المعدات الهندسية لمجابهة الأزمات والكوارث

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الأحد، اصطفاف المعدات الميكانيكية والهندسية والفنية من سيارات ولوادر ومعدات تابعة لمراكز المدن والمديريات الخدمية، المشاركة في التدريب العملي المشترك صقر 117 لمجابهة الأزمات والكوارث.



ويُقام الاصطفاف في أرض المحلج بمركز الزقازيق، وذلك خلال الفترة من 4 يونيو إلى 6 يونيو الجاري.



وتعرف محافظ الشرقية خلال الاصطفاف على التوجيه الطبوغرافي والتكتيكي لأرض اصطفاف المعدات الهندسية ومركبات محافظة الشرقية المشاركة في التدريب العملي المشترك صقر 117.



وأشار محافظ الشرقية، إلى مشاركة 50% من إجمالي المعدات الهندسية والمركبات على مستوى محافظة الشرقية، وتمام جاهزية المعدات الميكانيكية والهندسية والمركبات للتفتيش والصلاحية لمجابهة أي أزمة أو طاريء، فيما شهدت الزيارة التفتيش على المعدات والتأكد من صلاحيتها والوقوف على جاهزيتها لمشاركتها في التعامل مع الأزمات الطارئة والكوارث الطبيعية.



وأوضح محافظ الشرقية، أن الهدف من التدريب العملي المشترك صقل مهارات مديري الأجهزة التنفيذية في رفع حالات الاستعداد القصوى للعناصر التابعة لها والتنسيق بين الأجهزة لمجابهة الأزمات والكوارث وتنمية مهارات القائمين عليها لتنفيذ إجراءات تأمين الأهداف الحيوية، بالإضافة إلى تدريب الأجهزة التنفيذية على أسلوب تنفيذ إجراءات تقدير الموقف والإجراءات العاجلة لمجابهة الأزمات والكوارث واتخاذ القرارات المناسبة بالتنسيق مع قوات الدفاع الشعبي والجهات المعنية.