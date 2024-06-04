 رصف مزدوج لمدخل حي الشروق على الطريق الدولي الساحلي مطروح- إسكندرية - بوابة الشروق
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رصف مزدوج لمدخل حي الشروق على الطريق الدولي الساحلي مطروح- إسكندرية

أحمد سباق
نشر في: الثلاثاء 4 يونيو 2024 - 5:36 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 يونيو 2024 - 5:36 م

قال المهندس محمد العشري مدير عام مديرية الطرق بمحافظة مطروح، إنه جارٍ أعمال الرصف لمدخل حي الشروق مزدوج من الطريق الدولي الساحلي مطروح – إسكندرية، أمام إدارة مرور مطروح حتى مدخل الشارع الرئيس بحي الشروق مزدوج بطول نحو كيلو ونصف بالتنسيق مع مجلس مدينة مرسى مطروح، وذلك بعد الانتهاء من توصيل المرافق.

من جانبه أشار رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، في تصريحات اليوم الثلاثاء، إلى أن العمل يجري على قدم وساق تحت إشراف مجلس مدينة مرسى مطروح، ومتابعة من الإدارة العامة للتخطيط بالمحافظة لنهو أعمال رصف الشارع الرئيسي لمدخل الحي بعد الانتهاء من أعمال توسعة الشارع، وإزالة الإشغالات وازدواج الشارع في اتجاهين بدلًا من اتجاه واحد بعد الانتهاء من مد الوصلات المنزلية للصرف الصحي، وكذا مراجعة وصلات وكابلات الأعمدة.

ولفت إلى أن هناك تنسيق مع منطقة تليفونات مطروح، وكذا شركة الغاز الطبيعي بشأن الأعمال الجارية لتوصيل شبكة الغاز بالمنطقة وغيرها قبل أعمال الرصف.

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