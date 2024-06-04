ماذا يدور في ذهن حسام حسن بشأن محمد صلاح أمام بوركينا فاسو؟

تتسائل جماهير الكرة المصرية عن كيفية تحقيق حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، الاستفادة من محمد صلاح، نجم ليفربول وقائد الفراعنة، عندما يلتقي المنتخب مع بوركينا فاسو وغينيا بيساو في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

يستضيف منتخب مصر نظيره بوركينا فاسو، الخميس المقبل 6 يونيو على ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، على أن يحل المنتخب ضيفا يوم الإثنين 10 يونيو على غينيا بيساو ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات.

وكشف مصدر موثوق عن تفكير حسام حسن في الدفع بـ محمد صلاح في المركز رقم 10 كصانع ألعاب خلف رأس الحربة الأساسي للفراعنة، على أن يتواجد أحمد سيد زيزو في مركز الجناح الأيمن، في الوقت الذي يتواجد فيه تريزيجيه في مركز الجناح الأيسر، خلف مصطفى محمد رأس الحربة الصريح للمنتخب الوطني.

ويأتي تفكير حسام حسن في الدفع بـ محمد صلاح في هذا المركز وإبعاده عن مركز الجناح الأيمن الذي يفضل صلاح اللعب والتواجد به دائما، خوفا من تعرض صلاح للإجهاد في مركز الجناح خاصة في ظل عدم اكتمال لياقته البدنية بشكل كامل بعد الإصابة التي لحقت به في النصف الثاني من الموسم وتحديدا خلال المشاركة مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا، حيث يتطلب هذا المركز سرعات كبيرة وهو ما يميز صلاح في التواجد به لو كان في كامل جاهزيته.

لذا يفضل حسام حسن الدفع بـ زيزو في مركز الجناح الأيمن للقيام بالوجبات الهجومية والدفاعية على أكمل وجه والاستفادة من الثلاثي صلاح وزيزو وتريزيجه في تشكيل المنتخب خلف مصطفى محمد.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم برصيد 6 نقاط، بينما يأتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في المركزين الثاني والثالث ولكل منهما 4 نقاط، وحال نجاح الفراعنة في تحقيق الفوز في المباراتين سيضع قدما بنسبة كبيرة في التأهل لكأس العالم 2026.