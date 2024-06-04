محيي إسماعيل عن أغنيته الأخيرة: نعيش في عالم قائم على العبث

قال الفنان محيي إسماعيل، إنه حرص على إرسال رسالة مفادها أن «قوة الحب أقوى من حب القوة»، وذلك عبر أغنيته التي طرحها مؤخرًا بعنوان «ابن القرن الـ21».

وأضاف خلال لقاء لفضائية «العربية»، اليوم الثلاثاء: «نعيش في عالم مضطرب قائم على العبث وكله متضادات، الكلمة لا قيمة لها والكلام مبيوصلش والمعاني كلها باظت، في الأغنية بحاول أقول كلمة للبشرية كلها إن قوة الحب أقوى من حب القوة ولما نتعب شوية اللي يقوينا ربنا».

وبسؤاله عن سبب غيابه عن الساحة الفنية، أوضح أنه لا يستطيع المشاركة في الأعمال المسرحية والتليفزيونية الآن، لكنه مستعد لتقديم الأعمال السينمائية لأنها تتسم بـ«الخلود».

وأشار إلى أنه انتهى من كتابة سيناريو لفيلم يتناول حياة الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، يعتزم أن يلعب بطولته، لافتًا إلى أن الأمر يتوقف على إجراء اتصالات بالجهة الإنتاجية.

ولفت إلى أنه يشعر بالراحة لكونه عازبًا ولا يفكر في الزواج، معقبًا: «الواحد أحسن يحب نفسه، حاليًا مش موجودة الأخرى اللي تيجي عشان تعيش، اللي جاية عاوزة تستثمر الآخر»، بحسب وصفه.