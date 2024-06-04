وعكة صحية تبعد حسن حمدي عن حفل تدشين ستاد الأهلي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

غاب حسن حمدي، الرئيس الأسبق للنادي الأهلي، عن حفل تدشين مشروع المدينة الرياضية وستاد النادي؛ لأسباب صحية.

الأهلي يعلن اليوم، الثلاثاء، عن تدشين مشروع القرن بالنادي لإنشاء ستاد خاص ومدينة رياضية خاصة للنادي الأهلي.

وتعرض حسن حمدي لوعكة صحية طارئة منعته من حضور الحفل، فيما حضر بدلًا منه نجله تيمور حسن حمدي.

ويشهد الحفل حضور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعدد من الوزراء السابقين، ومجلس إدارة الأهلي كاملًا برئاسة محمود الخطيب، والسويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي وهاني أبو ريدة وطاهر أبو زيد والعديد من نجوم الكرة ورموز الرياضة المصرية.