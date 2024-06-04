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ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الثلاثاء أنه تم إرجاء الاعتراف بفلسطين كدولة في سلوفينيا لمدة 30 يوما على الأقل.

وذكرت وكالة أنباء سلوفينيا أنه لا يمكن إجراء التصويت البرلماني الذي كان مقررا اليوم الثلاثاء بسبب طرح المعارضة اليمينية لمشروع قانون لإجراء استفتاء وطني بشأن الاعتراف بفلسطين كدولة.

وأرجع زعيم المعارضة ورئيس الوزراء السابق يانيز يانسا هذه الخطوة إلى القول بأن الاعتراف بفلسطين كدولة سوف يضر بمصالح سلوفينيا.

ويشار إلى أن ائتلاف رئيس الوزراء روبرت جولوب، الذي دعم خطوة الاعتراف بفلسطين كدولة، يحظى بأغلبية مستقلة في البرلمان، ويمكنه نظريا رفض إجراء الاستفتاء.

مع ذلك، فإنه لا يمكنه القيام بذلك قانونيا لمدة 30 يوما على الأقل.

ويذكر أن كل من إسبانيا وإيرلندا والنرويج اعترفت في 28 مايو الماضي رسميا بفلسطين كدولة في خطوة أدانتها إسرائيل بشدة، ووصفتها بأنها تمثل عائقا أمام السلام في المنطقة.