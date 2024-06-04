الاحتلال الإسرائيلي يهدم منشآت سياحية ومساكن في دوما جنوب نابلس

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منشآت سياحية وخيام ومساكن وسلال حجرية في قرية دوما جنوب نابلس.

وقال رئيس مجلس قروي دوما سليمان دوابشة لـ"وفـــا"، إن جرافات الاحتلال هدمت مساكن وخيام للمواطنين، وجرفت سلاسل حجرية في المنطقة الشرقية من القرية، فيما باشرت بهدم نحو 5 منشآت السياحية " شاليهات" في ذات المنطقة، تعود للمواطن أحمد سلاودة.

وأضاف، أن القرية تتعرض لهجمة شرسة من قبل الاحتلال، إذ أخطرت بهدم نحو 200 منزل ومنشآة في العامين الماضيين، عدا عن السيطرة على ينابيع المياه، وإغلاق مدخل القرية، وافتعال الحرائق بشكل يومي، ومنع المزراعين من الوصول إلى آراضيهم.

يذكر أن سلطات الاحتلال نفذت خلال شهر مايو المنصرم 47 عملية هدم في الضفة، طالت 66 منشأة منها 35 مسكنا مأهولا، و5 غير مأهولة، و15 منشأة زراعية وغيرها، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.