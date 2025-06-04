مجلس حكماء المسلمين يهنئ مملكة البحرين بعضويتها في مجلس الأمن

هنأ مجلس حكماء المسلمين برئاسة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، مملكة البحرين بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، بمناسبة فوز مملكة البحرين بعضوية غير دائمة في مجلس الأمن للعام 2026 - 2027، بعدما نالت تأييد دولي بواقع أكثر من 186 صوتًا.

ويؤكد مجلس حكماء المسلمين أن فوز مملكة البحرين بعضوية مجلس الأمن يأتي تتويجًا للجهود الكبيرة التي تقودها البحرين من أجل تعزيز السِّلم العالمي ونشر قيم الحوار والتسامح والتعايش والسلام.

وأشار إلى أن هذا الاختيار يأتي في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى صوت الحكمة، خاصة في ظل ما يشهده العالم اليوم من تحديات وحروب وصراعات.

ويعرب مجلس حكماء المسلمين عن ثقته الكبيرة في أن يسهم انتخاب مملكة البحرين عضوًا غير دائم في مجلس الأمن في تعزيز الموقف العربي والإسلامي من مختلف القضايا العالمية، وبخاصة القضية الفلسطينية والتعبير بصدق عن صوت الأمة في مواجهة التحديات المعاصرة.