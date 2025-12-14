طارق السكتيوي: هدفنا بلوغ نهائي كأس العرب وإسعاد 40 مليون مغربي

تحدث طارق السكتيوي، المدير الفني للمنتخب المغربي، عن مواجهة الإمارات المقررة غدًا ضمن نصف نهائي كأس العرب قطر 2025، مؤكدًا أن هدف الفريق هو بلوغ النهائي وتحقيق طموحات 40 مليون مشجع مغربي.

وقال السكتيوي خلال المؤتمر الصحفي: "رغم بعض الغيابات والصعوبات التي واجهناها منذ انطلاق البطولة، نحن حريصون على التعامل بذكاء مع خصومنا والتركيز على تحقيق الفوز للعبور إلى المباراة النهائية".

وأضاف مدرب أسود الأطلس: "منتخب الإمارات يمتلك لاعبين مميزين، لكن اهتمامنا ينصب على التحضير والتركيز على أنفسنا في مباراة الغد". وأشاد السكتيوي بعلاقته السابقة بالإمارات، قائلاً: "كان لي الشرف باللعب والتدريب في الدولة الشقيقة".

وأشار إلى عودة مهاجم الفريق عبدالرزاق حمدالله، مؤكدًا أنه يتمتع بروح وطنية عالية وغيرة كبيرة في الدفاع عن قميص المغرب، لكنه لم يحدد بعد إن كان سيكون في التشكيلة الأساسية أم البديلة.