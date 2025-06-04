مؤسسة غزة الإنسانية توقف توزيع المواد الغذائية في القطاع بعد حوادث استهداف قوات الاحتلال للأهالي

أوقفت مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة، عمليات تسليم المواد الغذائية في مواقعها الثلاثة لتوزيع المساعدات في قطاع غزة، وذلك بعد أن أفاد مسئولون في قطاع الصحة في غزة بأن عشرات الفلسطينيين استشهدوا في سلسلة من حوادث إطلاق النار قرب تلك المواقع هذا الأسبوع.

وفي هذه الأثناء، قال مسئولون، إن الضربات الإسرائيلية عبر قطاع غزة تسببت في استشهاد 26 شخصا خلال ليل أمس وحتى اليوم الأربعاء.

وقالت مؤسسة غزة الإنسانية، إنها تبحث مع الجيش الإسرائيلي سبل تحسين توجيه حركة المشاة بالقرب من مراكز التوزيع وتعزيز التدريبات العسكرية لتعزيز إجراءات السلامة.

وجاءت هذه الخطوة بعد يوم من اعتراف القوات الإسرائيلية بإطلاق النار على أشخاص كانوا في طريقهم إلى موقع تابع لمؤسسة غزة الإنسانية في مدينة رفح الواقعة جنوبي قطاع غزة، التي أصبحت الآن شبه خالية من السكان، وهي منطقة عسكرية محظور على وسائل الإعلام المستقلة دخولها.

وقال مسئولون في قطاع الصحة في غزة، والصليب الأحمر، ومكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن 27 شخصا استشهدوا أمس الثلاثاء، وحمل شهود عيان القوات الإسرائيلية المسئولية عن ذلك.

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه أطلق النار بالقرب من أشخاص وصفهم بالمشتبه بهم قال إنهم اقتربوا من قواته وتجاهلوا طلقات تحذيرية، وأكد أنه يحقق في التقارير المتعلقة بالضحايا.