كامل الوزير: ماكرون أبدى تجاوبا مع طلب الرئيس السيسي لتشغيل المونوريل بإدارة مصرية كاملة

قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة، إن الإعلامي أحمد موسى أول مواطن مصري يستقل القطار الكهربائي المونوريل.

جاء ذلك خلال مقابلة ميدانية أجراها الإعلامي أحمد موسى برفقة الفريق كامل الوزير داخل أحد قطارات المونوريل في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد أن 95% من العاملين في منظومة قطارات المونوريل من المصريين، بينما تمثل نسبة الـ5% المتبقية خبراء أجانب من شركة «ألستوم» الفرنسية.

وكشف عن إجراء مباحثات مع الشركة الفرنسية لتتولى الكوادر المصرية مسئولية التشغيل والإدارة بالكامل للمنظومة، وذلك تحت إشراف الشركة الفرنسية؛ بهدف تعظيم الاستفادة وتأهيل الكوادر المصرية بشكل كامل.

وأوضح أن التحكم في المونوريل يجري عن بعد من خلال غرفة سيطرة مركزية دون سائق، متابعا: «عندما وجدنا أن الأمر بسيط، وأن مهندسينا الذين كانوا يعملون معهم استوعبوا طبيعة العمل، طلبنا تولي الإدارة من أصدقائنا في شركة ألستوم، وخصوصًا بعد زيارة الرئيس الفرنسي وما لمسناه من تجاوب كبير».

وكشف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تدخل شخصيا لضمان تشغيل مشروع المونوريل بأيدي مصرية، وطلب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منح الفرصة للكوادر المصرية لتولي هذه المسئولية مقابل الإشراف الفرنسي.

وأكد أن هناك تفاؤلا بموافقة الجانب الفرنسي على المقترح المصري، قائلا: «طبعًا الرئيس الفرنسي رئيس صديق وفرنسا دولة صديقة، وسيوافقون إن شاء الله».