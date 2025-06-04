تشهد أسواق كركوك بالعراق، نشاطا تجاريا استعدادا لعيد الأضحى المبارك الذي يحل الجمعة المقبل، مع تفضيل السكان التبضع من السوق الكبير، وسوق القورية، وأسواق طريق بغداد في مركز المدينة.

وفي حديث للأناضول، قال عبد الغني العطار صاحب أحد المتاجر في السوق الكبير إن هناك نشاطا وحركة تجارية، منذ الأسبوع الماضي، وإنهم سعداء بذلك.

وأشار العطار إلى أنهم مددوا ساعات عملهم لتلبية الطلب المتزايد على التسوق مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وأن السوق مفتوح حتى وقت متأخر من الليل.

وأكد أن السوق الكبير هو سوق كركوك التاريخي، لافتا إلى تنوع المنتجات فيه مع أسعار مقبولة.

من جانبه، قال معروف أحمد، صاحب متجر آخر، للأناضول، إن المبيعات جيدة وإن الوجبات الخفيفة وحلوى العيد هي الأكثر طلبا.

وذكّر أحمد بأنه بينما يستعد المسلمون للعيد، تستمر الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين في غزة.

أما هاشم قصاب أوغلو، فقال للأناضول إنه يفضل السوق الكبير كل عام للتبضع في العيد.

وأكد قصاب أوغلو، أن الأسعار مقبولة وأن هناك تنوعا واسعا في بضائع السوق.