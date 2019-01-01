تونس تبدأ تدريباتها بالسويس استعدادا لمواجهة غانا

خاض المنتخب التونسي أول حصة تدريبية في مدينة السويس، مساء اليوم الخميس، عقب وصول بعثة (نسور قرطاج) إلى المدينة، تمهيدًا لخوض منافسات دور الـ 16 من كأس الأمم الإفريقية (مصر2019).

ووقع المنتخب التونسي ثالث المجموعة الخامسة، في مواجهة صعبة أمام منتخب غانا متصدر المجموعة السادسة،علمًا بأن المباراة ستقام الإثنين المقبل، على ستاد السويس.

ونفذ لاعبو منتخب تونس تدريبات فنية وبدنية، حيث افتتح التدريب بالركض حول الملعب، وتبادل تمرير الكرات القصيرة، وانتهى المران بتقسمية بين لاعبي المنتخب.

ويسعى منتخب تونس إلى تلافي الأداء الباهت الذي ظهر به الفريق خلال مرحلة المجموعات بالفوز على منتخب النجوم السوداء، والتأهل إلى دور الـ 8 من البطولة.