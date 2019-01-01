طلائع الجيش يتعاقد مع لاعبان من بيراميدز

أنهت إدارة نادي طلائع الجيش اليوم الخميس إجراءات التعاقد مع ثنائي الفريق الأول نادي بيراميدز وهما لاعب الوسط مهند لاشين والمهاجم ناصر منسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وتعاقد طلائع الجيش مع مهند لاشين، لمدة ثلاث سنوات مقبلة، في حين تعاقد مع ناصر منسي، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وقام اللاعبان بالتوقيع على عقود انضمامهما للطلائع، بحضور أحمد المهدي مدير الكرة بالفريق و حسام البدري رئيس نادي بيراميدز.

يذكر أن نادي طلائع الجيش أنهى مبارياته في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، محتلا المركز الثامن في ترتيب المسابقة برصيد 41 نقطة من 34 مباراة، في حين يتواجد بيراميدز في المركز الثاني مؤقتا، بعدما أنهى هو الآخر مبارياته في المسابقة برصيد 70 نقطة، بفارق نقطتين أمام الزمالك، صاحب المركز الثالث، الذي مازال يمتلك ثلاث مباريات مؤجلة.