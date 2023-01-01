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4 ميداليات لمنتخب تنس الطاولة في بطولة إفريقيا للناشئين والناشئات

علي البحيري
نشر في: الثلاثاء 4 يوليه 2023 - 11:58 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 يوليه 2023 - 11:58 م

حقق منتخب مصر لتنس الطاولة للناشئين والناشئات 4 ميداليات في بطولة إفريقيا للناشئين والناشئات المقامة في المغرب.

وحقق منتخب الشابات تحت 19 عام الميدالية الذهبية وحقق منتخب الشباب تحت 19 عام الميدالية الفضية وحقق منتخب الناشئات تحت 15 عام الميدالية الذهبية وحققمنتخب الناشئين تحت 15 عام الميدالية الفضية.

وتضم قائمة الناشئين تحت 15 سنة " حمزة خالد وعبد الملك أشرف صبحي ويوسف أحمد وعمر هاني وياسين الصيرفي ، بينما تضم قائمة الناشئين تحت 19 سنة"مروان جمال وبدر محمود وياسين ياسر جابر وياسين وائل" .

وتضم قائمة الناشئات تحت 15 سنة "حبيبة البسومي ونور صلاح وملك طارق وخديجة الحاكم وياراالبدوي"، بينما تضم قائمة الناشئات تحت 19 سنة " فريدة البدوي ورؤى الناجي ومريم يونس وهنا أحمد"

 

 


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