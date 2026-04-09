وول ستريت جورنال: ترامب يخطط لمعاقبة دول بالناتو لم تدعم حربه على إيران

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الخميس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخطط لمعاقبة دول في حلف شمال الأطلسي "ناتو" بدعوى تقاعسهم عن دعم حربه على إيران.

ونقلت الصحيفة تصريحات لمسؤولين أمريكيين لم تسمهم، أن البيت الأبيض يدرس خطة "لمعاقبة" بعض دول الناتو يعتقد ترامب بأنها لم تدعم الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وادعى المسؤولون أن الخطة تتضمن سحب القوات الأمريكية من دول الناتو التي تعتبر "غير مساهمة في المجهود الحربي" وإعادة نشرها في دول أكثر دعما.

وأفاد المسؤولون أن الخطة حظيت بتأييد كبار مسؤولي البيت الأبيض، وأنها أحد الخيارات التي تدرس لمعاقبة حلف الناتو.

وبحسب الادعاءات، الخطة قد تشمل إغلاق قاعدة أمريكية في دولة أوروبية واحدة على الأقل ربما تكون إسبانيا أو ألمانيا.

ونقلت الصحيفة ما قالته متحدثة البيت الأبيض كارولين ليفيت، الأربعاء: "من المحزن حقا أن يتخلى حلف الناتو عن الشعب الأمريكي خلال الأسابيع الستة الماضية، في حين أن الشعب الأمريكي هو من يمول دفاعه".

وفجر الأربعاء، أعلنت الولايات المتحدة وإيران هدنة لمدة أسبوعين، بوساطة باكستانية، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب على طهران في 28 فبراير الماضي، وخلّفت آلاف القتلى والجرحى.

وجاء الإعلان قبل أقل من ساعتين من انتهاء مهلة كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد مددها مرارا، مطالبا إيران بإعادة فتح مضيق هرمز والقبول باتفاق، محذرا من "تدمير حضارة بأكملها" في حال عدم الامتثال.