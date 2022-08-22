مقتل تونسي في أعمال عنف بين مهاجرين وسكان محليين لليلة الثانية بصفاقس

لقي مواطن تونسي حتفه طعنا بسكين على يد أحد مهاجري أفريقيا جنوب الصحراء في مدينة صفاقس التي شهدت احتجاجات وأعمال عنف لليلة الثانية على التوالي.



وتوفي التونسي على الفور بعد أن تلقى طعنة قاتلة إثر مناوشة مع المهاجر قبل أن يلوذ الأخير مع آخرين بالفرار، بحسب ما نقله شهود.



وقال النائب في البرلمان طارق المهدي، في مقطع فيديو من موقع الحادثة على الطريق المؤدي لمدينة المهدية المجاورة، إنه كان شاهد عيان على حادثة القتل وشاهد مجموعة من مهاجري أفريقيا جنوب الصحراء أثتاء فرارهم.



وأظهرت لقطات فيديو الضحية مضرجا في دمائه على قارعة الطريق وسط حالة من الغضب بين سكان المنطقة.



وتشهد المدينة الساحلية منذ عدة أشهر تدفقا لافتا من مهاجري أفريقيا جنوب الصحراء في محاولة للعبور عبر البحر إلى الأراضي الإيطالية القريبة.



وتتواتر أعمال العنف في الشوارع بين مجموعات من المهاجرين من جهة، وبين مهاجرين وسكان محليين من جهة ثانية.



وأوقفت السلطات 34 شخصا من المهاجرين إثر أعمال عنف وحرق أول أمس الأحد، وفق مصر قضائي في الجهة.



وقال المتحدث باسم الحرس البحري حسام الجبابلي اليوم إن قيادات أمنية عليا من بينهم آمر الحرس الوطني ومديرين عامين للأمن تحولوا إلى صفاقس ليلة البارحة.



وأفاد في تصريحه لإذاعة "شمس اف ام" بتنفيذ عمليات مداهمة في الجهة بعد استشارة النيابة العامة.



وقبل أسبوع شهدت المدينة احتجاجات من المجتمع المدني لمطالبة السلطات بالتصدي للتدفق الكبير للمهاجرين المخالفين للوائح الإقامة.



وتقول منظمات حقوقية إن القيود الأوروبية على حرية تنقل المهاجرين الذين لا يتمتعون بالحق في العمل ولا بأفق واضح في تونس، سيدفع بالمزيد من التوتر الاجتماعي في صفاقس.