انطلاق امتحانات شهادات المعادلة بكلية الآداب جامعة عين شمس

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انطلقت امتحانات شهادة المعادلة في مادة اللغة العربية ٢٠٢٣ للطلاب الذين لم يدرسوا هذه المادة في الثانوية العامة، وكذلك تبدأ غدا امتحانات مادة اللغة الفرنسية، والتي يؤديها ١٦٠٠ طالب وكذلك التربية الدينية، وأدى الامتحانات اليوم ٦٠ طالبا وطالبة.

وأكدت الدكتورة حنان كامل عميدة الكلية، على انفراد الكلية بتقديم هذه الخدمة المعتمدة لأداء هذه الامتحانات على مستوى جامعة عين شمس.

وينتسب هؤلاء الطلاب إلى كليات الطب والهندسة بالجامعة وكذلك الأكاديمية العربية لتكنولوجيا العلوم والنقل البحرى التى تشترط لتخرج الطالب شهادة المعادلة في هاتين المادتين اللغة العربية والتربية الدينية إن لم يكن قد حصل عليها الطالب في شهادة الثانوية العامة.

تشترط كلية الحقوق بجامعة عين شمس كشرط من شروط تخرج طلاب شعبتي عربي وإنجليزي الحصول على شهادة المعادلة في مادة اللغة الفرنسية.

وأضافت كامل أن هذه الامتحانات تتاح للطلاب مرتين خلال السنة، وكانت المرة الأولي في شهر مارس الماضى.