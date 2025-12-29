تراجع معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية مع إجراء الصين تدريبات عسكرية بالقرب من تايوان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تراجعت معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية، اليوم الاثنين، في تداولات هادئة بفعل عطلة الأعياد، ومع إجراء الصين تدريبات عسكرية بالقرب من جزيرة تايوان.

واستقرت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية دون تغيير تقريبا.

وارتفع مؤشر "تايكس" القياسي التايواني بنسبة 0.9%، فيما تراجع مؤشر "هانج سينج" في هونج كونج بنسبة 0.7% ليصل إلى 25637.69 نقطة، في حين استقر مؤشر شنغهاي المركب دون تغيير عند 3965.28 نقطة.

وتراجع مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 0.4% إلى 50526.28 نقطة.

وارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 2.2% ليصل إلى 4220.56 نقطة، فيما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه ​​إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.4% ليصل إلى 70ر8725 نقطة.

وفي بورصة "وول ستريت"، تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بعد استئناف التداولات يوم الجمعة الماضي عقب عطلة عيد الميلاد، حيث تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة أقل من 0.1%، كما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة أقل من 0.1%، فيما تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.1%% ليصل إلى 23593.10 نقطة.

وتراجع سعر الذهب بنسبة 1.3% ليصل إلى 4.494 آلاف دولارا للأوقية، كما تراجع سعر الفضة بنسبة 2.4% ليصل إلى 75.30 دولارا للأوقية.

وفي أسواق الطاقة، صباح اليوم الاثنين، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي القياسي بواقع 68 سنتا ليصل إلى 57.42 سنتا للبرميل، كما ارتفع سعر خام برنت، القياسي العالمي لأسعار النفط بواقع 66 سنتا ليصل إلى 60.90 دولارا للبرميل.

وفي أسواق العملة، تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، ليصل إلى 156.23 ين ياباني من 156.56 ين، فيما ارتفع سعر اليورو ليصل إلى 1.1777 دولار من 1.1770 دولار.