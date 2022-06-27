 الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن قلقه إزاء التطورات الجارية في جنين - بوابة الشروق
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الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن قلقه إزاء التطورات الجارية في جنين

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 4 يوليه 2023 - 12:20 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 4 يوليه 2023 - 12:20 ص

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الاثنين، عن قلقه إزاء التطورات الجارية في مخيم جنين بالضفة الغربية في فلسطين.

وقال متحدث باسم جوتيريش، في بيان عبر موقع الأمم المتحدة "الأمين العام يشعر بقلق عميق إزاء التطورات في جنين، ويؤكد أن جميع العمليات العسكرية يجب أن تتم في ظل الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني".

وقتل 8 فلسطينيين وأصيب أكثر من 80 آخرين وصفت حالة 17 منهم بأنها خطيرة اليوم في عملية عسكرية مستمرة للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وتضمنت العملية العسكرية للجيش شن غارات على عدة مواقع داخل مخيم جنين للاجئين وتوغل بري واشتباكات مع نشطاء فلسطينيين، وفق مصادر فلسطينية.

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