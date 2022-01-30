محافظ السويس يستقبل وفد صحة النواب تمهيدا لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل

استقبل محافظ السويس عبدالمجيد صقر، أعضاء وفد برلماني من أعضاء لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بديوان عام المحافظة في بداية زيارتهم للسويس والمقرر لها أن تستمر 3 أيام.



تأتي زيارة النواب لتفقد المنظومة الصحية بمحافظة السويس التي تشهد وضع اللمسات الأخيرة تمهيداً لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل.



واستعرض "صقر" جهود المحافظة في تجهيز وإعداد وتطوير المراكز الطبية والمستشفيات ضمن مشروع التأمين الصحي الشامل وكيفية توفير الدعم المالي اللازم من المحافظة لتوفير وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين. وعرض وضع القطاع الصحي في المحافظة خلال 5 سنوات من مشاكل ومعوقات وحلول.



وشارك في استقبال الوفد البرلماني بديوان عام المحافظة رئيس جامعة السويس السيد الشرقاوي، ونائب المحافظ عبد الله رمضان.



وطالب محافظ السويس، بالدعم من لجنة الصحة بمجلس النواب للمستشفى الجامعي بالمحافظة وسرعة الانتهاء منه، موكدا أن المستشفى الجامعي سيكون قاطرة المنظومة الصحية في المحافظة، مشيرا إلى الانتهاء من العيادات الخارجية، ولكنه لفت إلى قلة الدعم المقدم وتشابكات الوزارات بين التعليم العالي والصحة والتخطيط.



من جانبه، أكد وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، محمد الوحش، دعم محافظة السويس في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين وتذليل أي عقبات أمام الموسسات الصحية بالمحافظة من مستشفى لوحدات صحية، موكدا أنها منظومة متكاملة في إطار المصلحة العامة.



وطالب الوحش، نواب السويس، بتقديم طلبات المحافظة الصحية لدعمها داخل لجنة الصحة بمجلس النواب خاصة المستشفى الجامعي، والانتهاء من تجهيزه وكذلك الأقسام التي يشملها.



وأكد أن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يضمن مستويات مميزة في الخدمة الطبية بين المستشفيات في التأمين الصحي الشامل والمستشفيات الخاصة لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.



ويجري وفد من لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة رئيس اللجنة أشرف حاتم، اليوم، زيارة ميدانية لمحافظة السويس لمتابعة استعدادات المحافظة للبدء في انطلاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بعدد من المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة بالمحافظة التي تأتي ضمن المرحلة الأولى لتنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي، والتي تتضمن محافظات (بورسعيد- الإسماعيلية- السويس- جنوب سيناء- الأقصر -أسوان)، بخطوات وإجراءات تمهيدية على فترات وجدول زمني محدد.



ويضم الوفد البرلماني أعضاء اللجنة، النواب محمد الوحش، ومحمود أبو الخير، ومحمود العزب، وأحمد دندش، ومحمود مشعل، والنائبة سهير عبدالحميد، وإيناس عبدالحليم، وأمنية رجب، وميرفت عبدالعظيم، وسمر سالم.