جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مهاجمة أهداف تابعة لـ حزب الله في لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، مهاجمة أهداف تابعة لجماعة "حزب الله" في لبنان، من بينها "مجمع تدريبات لقوة الرضوان التابعة للحزب"، و"مستودعات أسلحة"، وفق زعمه.

وقال الجيش، في بيان، إنه "خلال الضربات تم استهداف مجمع تدريبات وتأهيل استخدمته وحدة قوة الرضوان في حزب الله، لتأهيل عناصر الوحدة".

وذكر الجيش أنه استهدف كذلك عدة مستودعات أسلحة وبنى تحتية أخرى استخدمها "حزب الله"، وفق البيان.



وتتواصل الجهود الدبلوماسية لمحاولة دعم وقف إطلاق نار هش على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، بحسب موقع الشرق الإخباري.

وأنهى وقف إطلاق النار المدعوم من الولايات المتحدة، والذي تسنى الاتفاق عليه في نوفمبر 2024، قتالاً استمر لأكثر من عام بين إسرائيل و"حزب الله".

ونص الاتفاق على نزع الجيش اللبناني سلاح "حزب الله" بدءاً من المناطق المتاخمة لإسرائيل.

وقال الجيش اللبناني، الثلاثاء الماضي، إنه أوشك على الانتهاء من المرحلة الأولى من خطته، ويجري تقييماً وتخطيطاً دقيقاً للمراحل اللاحقة، آخذاً في الاعتبار كل الظروف والتطورات ذات الصلة.

واتهمت إسرائيل، "حزب الله"، مراراً بمحاولة استعادة بنية تحتية عسكرية في جنوب لبنان، قائلة إن مثل هذا النشاط ينتهك التفاهمات التي تحكم الحدود الإسرائيلية اللبنانية.