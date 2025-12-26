سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حسم منتخب مصر التأهل إلى دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بعد الفوز على جنوب أفريقيا بهدف دون رد.

والتقى منتخب مصر مساء اليوم الجمعة، مع منتخب جنوب أفريقيا، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وسجل محمد صلاح الهدف الوحيد لمنتخب مصر في المباراة، وذلك من ركلة جزاء.

منتخب مصر كان قد انتصر في الجولة الأولى ضد منتخب موزمبيق بهدفين لهدف.

وتتبقى لمنتخب مصر مباراة وحيدة في المجموعة الثانية، وستكون يوم الإثنين المقبل، ضد أنجولا، وسيخوضها منتخبنا الوطني تحصيل حاصل.

وكانت أنجولا قد تعادلت مع زيمبابوي في مباراة الجولة الثانية أيضا ليحسم المنتخب الوطني التأهل للدور ثمن النهائي.

وبات ترتيب المجموعة كالتالي:

1- مصر برصيد 6 نقاط.

2- جنوب أفريقيا برصيد 3 نقاط.

3- زيمبابوي برصيد نقطة واحدة.

4- أنجولا برصيد نقطة واحدة.