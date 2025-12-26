حسام موافي: الأمراض العضوية تظهر أحيانا في صورة أعراض نفسية

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن «الأمراض العضوية تظهر أحيانا بطريقة نفسية»، وذلك ردًا على رسالة شاب يعاني من الفشل وفقدان الأمل.

وأشار خلال برنامج «رب زدني علما» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» مساء الجمعة، إلى أن مريض الكبد قد يأتي للعيادة بأعراض تبدو للوهلة الأولى «نفسية»، موضحا أن الفحص الطبي يكشف حقيقة المرض العضوي.

واستشهد بموضوع رسالة الدكتوراه الخاصة به، قائلا: «رسالتي للحصول على درجة الدكتوراه، كانت عن التغيرات النفسية والعصبية لمرضى الفشل الكلوي»، لافتا إلى إجراء دراسة على أكثر من 100 حالة لكشف حجم التغيرات النفسية والعصبية على مريض الفشل الكلوي.

وأكد أن «التغيرات النفسية أحيانا تكون نتيجة أمراض عضوية» مثل أمراض الكبد أو الكلى، أو حتى إصابات المخ، مشددا على ضرورة تحديد ما إذا كانت المشكلة نفسية، أم أنها عرض لمرض عضوي يتطلب علاجا، لا سيما أن الأطباء كثيرا ما يخطئون بتشخيص حالات عضوية على أنها نفسية في البداية.